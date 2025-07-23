Финалисты программы президентской платформы из Липецкой области прошли спецмодуль «Управление по-русски»

Липчане стали участниками образовательного модуля «Управление по-русски» для финалистов программы «Команда России» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», который прошел в национальном парке «Самарская Лука» на территории духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода». Мероприятие стало частью масштабной работы по формированию нового поколения лидеров страны.

Образовательная программа «Команда России» направлена на развитие профессиональных и личностных компетенций молодых управленцев, подготовку руководителей, способных быть драйверами позитивных изменений на благо жителей своих регионов, и главное – на формирование профессионального сообщества лидеров во всех регионах страны. В обучении приняли участие 1067 представителей из 13 субъектов – это государственные и муниципальные служащие, общественники, представители НКО и социально-ориентированного бизнеса, прошедшие строгий конкурсный отбор. С апреля по июнь их ждало онлайн-обучение, очные занятия в региональных Корпоративных университетах, Центрах развития компетенций, интенсивы и финальный модуль в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Дополнительным этапом для 45 сильнейших управленцев стал спецмодуль «Управление по-русски» в Самарской области.

На четыре дня участники погрузились в атмосферу Древней Руси: прошли историко-культурную экспедицию на древнерусских ладьях по притокам Волги, приняли участие в исторических мастер-классах, командообразующих играх и серии лекций по управлению и культуре. Особую атмосферу мероприятию придавала сама обстановка: лекции проходили в настоящем княжьем тереме, на лесных полянах, на берегу реки или у костра, что помогало участникам глубже прочувствовать связь с историей, природой и друг с другом.

В числе ключевых событий программы – уникальные лекции и мастер-классы. Первый проректор Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», Сергей Бочаров раскрыл тему «Управление по-русски» через 15 ключевых смыслов в управленческой деятельности. Руководитель Духовно-культурного кремля «Богатырская Слобода» отец Феоктист (Петров) познакомил с истоками Руси и духовными основами богатырства. Основатель проекта «Исторический менеджмент» Татьяна Григорьева провела цикл лекций «Иван Грозный: управление в эпоху перемен» и «Осознанное служение, или как Екатерина II успела 216 городов построить, решая задачу трансформации государства». Популяризатор русского языка Галина Сеничева выступила с интерактивной лекцией «Умом Россию не понять: основные понятия и отличия русской языковой картины мира». Предприниматель и создатель просветительских проектов Юрий Левашкин раскрыл темы русского культурного кода и семейных традиций. Руководитель отдела по молодёжным программам «Сенежа» Андрей Сушков провел лекцию «Война за умы: стратегия и тактики информационного противостояния».

Особое место в программе заняло изучение русского культурного кода и формирование лидерских компетенций на основе исторических ценностей. «Такой подход позволит участникам программы не только повысить профессиональные компетенции, но и по-новому взглянуть на роль лидера в нашей стране», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.