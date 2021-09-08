Реализация нацпроекта «Культура» в регионе затронула модернизацию и оснащение детских школ искусств, библиотек, строительство и капитальный ремонт Домов культуры на селе.

Показатели национального проекта «Культура» выросли: на 2022 год планируется увеличение финансирования отрасли на 35 % по отношению к уровню текущего года и на 15% выше уровня 2019 года. Напомним, в 2021 году на развитие культурной отрасли Липецкой области в рамках нацпроекта «Культура» было запланировано 226 млн рублей. Из них более 156 млн рублей поступили из федерального бюджета.

В 2022 году в Липецкой области планируется построить 2 новых Дома культуры и отремонтировать 6 Домов культуры. На эти цели из федерального бюджета запланировано 88,5 млн рублей. Это одно из приоритетных направлений регионального управления культуры и туризма.

В 2020 году количественный показатель по строительству и капитальному ремонту Домов культуры на селе был перевыполнен в 3 раза. Привлечено средств федерального бюджета 45,36 млн руб. Несмотря на сложный год, в регионе были торжественно сданы два дома культуры – в селах Хмелинец Задонского района и Дубовое Чаплыгинского района. На их строительство было направлено всего свыше 60 млн рублей. Кроме того, были отремонтированы Дома культуры в селах Ольшанец Задонского района, Октябрьское, Никольское и Сторожевое Усманского района. Всего в 2020 году на реализацию мероприятий нацпроекта регионам ЦФО были предусмотрены средства в размере 1,36 млрд рублей. В рамках региональной программы «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» построен Центр культурного развития в селе Боринское Липецкого района.

В 2021 году в селе Ратчино Добровского района в рамках национального проекта «Культура» строится Дом культуры на 200 зрительских мест. На его строительство предусмотрено 30,5 млн рублей. Он станет шестым по счету ДК, построенным в Липецкой области в рамках нацпроекта «Культура», который реализуется в регионе с 2019 года. Зрительный зал на 200 посадочных мест будет оборудован звуковой, светотехнической и мультимедийной аппаратурой с возможностью кинопоказа, трансляции виртуальных концертных мероприятий и фильмов. Внутренний дизайн ДК разработан по современным требованиям. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены все необходимые условия.

– Национальный проект «Культура» — это новая веха в развитии учреждений нашей отрасли, возможность значительно расширить культурное пространство, поддержать творческие коллективы, реализовать новые амбициозные проекты, – считает начальник управления культуры и туризма Липецкой области Кристина Наролина.

До конца 2021 года, а также в 2022 году запланированы ремонтно-реставрационные работы в Липецком государственном театре кукол. На эти цели в 2021 году предусмотрено 20 млн рублей из средств федерального бюджета.

В 2021 году в регион привлечено грантов на 61% больше уровня 2020 года и на 88 % больше по отношению к 2019 году. Предусмотрено предоставление субсидий на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников. Кроме того, запланировано выделение грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел.