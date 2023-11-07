Финансирование сфер спорта и физической культуры за последние пять лет в Липецкой области увеличилось в 2,4 раза. Об этом сообщает профильное региональное управление. Такая работа направлена на то, чтобы вовлечь в регулярные занятия спортом и ведение здорового образа жизни как можно большее количество жителей области, вне зависимости от места их проживания, возраста и сферы занятий.

Средства выделяются на разные направления. Одно из них — строительство новых спортивных объектов и создание современной инфраструктуры. Так, за пять лет в Липецкой области построены 22 площадки для проведения тестирования ГТО, 5 капитальных ФОКов (Липецк, Долгоруково, Хрущевка, Елецкий район), 2 ФОКа открытого типа в городе Липецке и Волово, 3 футбольных поля с искусственным покрытием.

Среднемесячная заработная плата в муниципальных и областных учреждениях отрасли физической культуры и спорта с 2018 года по 2022 год увеличилась на 32,6%. Заработная плата тренерского состава за последние 4 года выросла более чем на 30%.

Удается привлечь и частных инвесторов. За их счет созданы 3 футбольных поля, 1 футбольный манеж, 4 ФОКА, 2 скейтпарка, проведена реконструкция стадиона «Динамо» в Липецке.

Пять лет назад спортом систематически занимались 40% населения региона, сейчас — 54%.

«Спорт должен быть нормой жизни большинства жителей региона. Для этого необходимо создавать много спортобъектов хорошего уровня. Если они будут привлекать не только липчан, но и представителей других регионов – тоже замечательно. Это будет работать на имидж области, а также поднимет престиж физической активности в глазах тех, кто до последнего откладывает занятия и тренировки», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.