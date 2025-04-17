Финансовая поддержка помогла липчанину открыть центр инновационного обучения

Предприниматели Липецкой области активно используют меры государственной поддержки для открытия своего дела — в том числе и льготные займы от Липецкого областного Фонда поддержки МСП. Только за первый квартал 2025 года 30 стартапов получили льготное финансирование на 57 млн рублей.

Один из получателей поддержки – липчанин Ефим Долгов. Он решил открыть бизнес в 2023 году. Выбрал сферу дополнительного образования – создал Центр инновационного обучения «3D KOD». Там школьники изучают основы программирования, работают с различными структурами данных, осваивают алгоритмы и применяют полученные знания на практике с помощью актуальных цифровых инструментов и платформ.

Развивать дело Ефиму помогает Липецкий областной Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Бизнесмен уже дважды воспользовался мерами поддержки Фонда. В первый раз — при запуске студии, во второй — уже в этом году на открытие нового пространства. Средства в размере 1,6 млн рублей были направлены на закупку оборудования, мебели, инструментов и материалов для ремонта помещений. Ефим является социальным предпринимателем. Для этой категории в Фонде действуют особые условия на льготные займы – от 5% годовых.

«Полезные и востребованные проекты в Липецкой области могут получить поддержку от государства как на старте, так и потом – для расширения и развития. Многие из этих инициатив помогают в решении социальных вопросов», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Реализация мер поддержки продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробности можно по телефону: +7(4742)56-20-20, на сайте lipfond.ru или в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. Специалисты Фонда готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в центрах «Мой Бизнес» по адресам: Липецк, улица Кузнечная, 8, и Елец, улица Карла Маркса, 15.