— Что такое программа долгосрочных сбережений?

Отвечает начальник управления финансов администрации Добринского района Оксана БЫКОВА:

— С 1 января 2024 года в России работает программа долгосрочных сбережений. Это новый долгосрочный сберегательный продукт, который позволяет сформировать дополнительный финансовый ресурс на долгосрочные стратегические цели, а также финансовую подушку безопасности, в том числе на случай наступления особых жизненных ситуаций.

С ее помощью вы можете накопить средства, чтобы в будущем, например, потратить их на обучение детей, внести первый взнос на покупку жилья или использовать их как дополнительный доход к будущей пенсии.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), который вы выберете, будет инвестировать ваши средства, чтобы приумножить сбережения. При выполнении определенных условий вы получите от государства прибавку к своим сбережениям.

Подробно обо всем вы можете узнать на сайте Госуслуг и информационном портале, повышающем финансовую грамотность «Мои финансы.рф».

На портале моифинансы.рф можно прочитать статьи о том, как держать финансы в балансе, о планировании, инвестициях, льготах, ипотеке, экономии и дополнительном доходе. Также воспользоваться Калькулятором накоплений по программе долгосрочных сбережений.