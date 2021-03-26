В 2020 году в Липецкой области выявлено 3 нелегальных кредитора, которые занимались фиктивной ломбардной деятельностью под вывеской комиссионных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба липецкого отделения Банка России.

В ломбарды, как правило, обращаются люди, которым необходимо взять взаймы небольшую сумму без многочисленных формальностей. Для оформления займа необходимы только принадлежащая человеку ценная вещь и паспорт. Ломбард обязан страховать за свой счет в пользу заемщика риск утраты или повреждения вещи на все время ее нахождения в ломбарде. Оставленная в залоге вещь является гарантией возврата долга. Ломбард хранит ее у себя, пока должник не расплатится. Чтобы вернуть заложенное имущество, нужно оплатить в установленный срок сумму займа и проценты. Реализовать вещь заемщика ломбард имеет право не ранее чем через месяц после окончания срока действия договора.

При обращении в псевдо-ломбарды нельзя быть уверенным, что сохранность заложенного имущества гарантирована, а также соблюдены права потребителей. В отличие от ломбардов, такие недобросовестные организации не хранят сданные им вещи в течение определенного срока и не страхуют их. Псевдо-ломбард может продать «залог» в любое время, поскольку юридически залогом он не является. И может так получиться, что к тому времени, когда человек накопит достаточную сумму для возврата своего имущества, его уже выкупит кто-то другой.

«Перед тем как обратиться в ломбард, обязательно следует проверить его присутствие в государственном реестре на сайте Банка России. Закон обязывает организации, которые занимаются ломбардной деятельностью, иметь в своем наименовании слово «ломбард». Если искомой организации в реестре Банка России нет, велика вероятность, что она действует незаконно», – комментирует эксперт Отделения Липецк Банка России Оксана Щеглова.