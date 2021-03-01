28 февраля в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия» прошёл региональный этап финала олимпиады по финансовой грамотности «Финатлон для старшеклассников». Организатором мероприятия выступил Липецкий институт развития образования при партнерстве управления финансов Липецкой области и Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

Высокий интерес молодёжи Липецкой области к получению и оценке знаний в области финансовой грамотности, который обеспечил Липецкой области место в ТОП-5 регионов России по наибольшей активности участников олимпиады, позволил впервые за 16 лет провести региональный финал Финатлона. В олимпиаде приняли участие 2500 учащихся старших классов из всех муниципальных районов Липецкой области, 280 лучших – были приглашены на очный тур олимпиады.

Оценка теоретических и практических знаний и навыков оценивалась в 4 этапа: тестирование, написание эссе на выбранную тему, решение задач и кейсов и живое общение в формате блиц-игры с жюри. В его состав вошли 24 лучших специалиста в сфере управления финансов региона: руководители подразделений управления финансов, Пенсионного фонда России, управления информационной политики, управления федерального казначейства, Управления социальной политики, Роспотребнадзора, Липецкого отделения Банка России, Ассоциации сельхозтоваропроизводителей, представители профессорско-преподавательского состава Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ. Участвующие эксперты отметили высокий уровень экономической подготовки школьников и важность проводимой Липецким институтом развития образования работы по финансовому просвещению населения.

Вячеслав Щеглеватых, заместитель главы администрации Липецкой области – начальник Управления финансов Липецкой области отметил, что «в условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения существующих и появления новых финансовых инструментов, вопросы финансовой грамотности населения являются чрезвычайно актуальными для жителей региона. Управление финансов Липецкой области формирует необходимую инфраструктуру для развития финансовой грамотности в регионе и поддерживает участие населения в федеральных мероприятиях по финансовой грамотности».

Жанна Корнева, руководитель Центра финансовой грамотности Липецкого института развития образования: «Финансовая грамотность в современном развитом и быстроменяющимся мире является жизненно необходимым элементом образования молодежи. Применение человеком знаний в области управления финансами способствует принятию грамотных решений, минимизирует финансовые риски, исключает уязвимость к финансовым мошенничествам и, в конечном итоге, способствует финансовому благополучию и повышению качества жизни населения. Всё это и определило высокую значимость проведения олимпиады по финансовой грамотности «Финатлон для старшеклассников» в нашем регионе, а одно из самых высоких в Российской Федерации число участников и уровень продемонстрированных знаний подтвердили понимание молодёжью важности повышения уровня финансовой грамотности».

Итоги участия Липецкой области в Финатлоне будут подведены в Москве, а результаты объявлены федеральными организаторами олимпиады до конца апреля 2021 года, сообщили в региональном управлении образования и науки.