Прокуратура Задонского района выявила нарушения законности в деятельности недропользователя.

В соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» недра в границах территории Российской Федерации являются государственной собственностью. Предоставление недр в пользование оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии.

Однако, как установлено в ходе проверки, ООО «АСТЕРА», не имея полученной в установленном порядке лицензии, осушествляла незаконную добычу песка на территории карьера вблизи деревни Синявки.

По данному факту в отношении хозяйствующего субъекта прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование недрами без лицензии на пользование недрами).

На основании акта прокурорского реагирования юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 400 000 рублей, сообщает прокуратура Задонского района.