В Depot Branding agency разработали нейминг, фирменный стиль и позиционирование для новой сети кофеен из Липецка – Lipetsk Coffee Company. Об этом пишет sostav.ru.

Источником вдохновения для решения этой задачи стал графический стиль нью-йоркского метро от Массимо Виньелли. Визуальный язык Lipetsk Coffee Company включает в себя шрифт Helvetica, гамму из базового голубого и трех дополнительных современных цветов, а также минимально необходимый набор дополнительных графических знаков.

Интерьер кофеен тоже имеет минималистичный и светлый дизайн.

“Простые геометричные формы, которые не привлекают к себе отдельного внимания, а только подчеркивают всю цельность интерьера кофейни. Никаких броских деталей и лишних декораций – ультрасовременно, комфортно и лаконично. Так, как нужно современному жителю”, – описывают в кофейне свое видение интерьера.