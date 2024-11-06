Жители Ссёлок скоро смогут заниматься спортом в своем микрорайоне, а не ездить для этого в Липецк. По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова здесь строится новый физкультурно–оздоровительный комплекс.

На площади в 2500 кв.м будут раздевалки, душевые, универсальные залы для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном. Здание уже готово, рабочие перешли к внутренней отделке помещений и благоустройству территории. Рядом с ФОКом есть две спортплощадки, планируют построить еще две, где смогут отдыхать дети и взрослые.

«Здесь будет очень хороший спортивный комплекс. Уверен, спортсмены, которые будут здесь заниматься, смогут улучшить свои результаты. А жители Ссёлок придут заниматься физкультурой и поддерживать здоровье», – сказал губернатор Игорь Артамонов.