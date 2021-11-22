23 ноября 2013 года в Липецкой области начал свою работу Фонд капитального ремонта. С момента основания Фонда в Липецкой области капитально отремонтировано 2114 домов. Это около 900 новых фасадов, 956 крыш, 813 новых лифтов, тысячи домов с обновленными инженерными сетями. В рамках реализации программы улучшили свои жилищные условия сотни тысяч жителей региона.

Важное внимание в работе ФКР уделяет информационной открытости. Большой упор делается на развитие онлайн-сервисов на сайте, уже год работает мобильное приложение ФКР48. Налажен личный прием в офисах МФЦ и консультации по единой горячей линии ЕДС.

Еще одним приоритетом работе является повышение энергоэффективности домов, что помогает сэкономить средства жильцов при оплате коммунальных услуг и привлечь федеральное софинансирование. В этом году на официальном сайте начал действовать «Сервис АТП», где жители могут узнать, есть ли в их доме автоматизированный тепловой пункт и как его установить. Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк назвала Липецкую область одной из лучших по подготовке заявок на софинансирование энергоэффективного капитального ремонта.

Одной из главных слагаемых успеха Фонда являются квалифицированные кадры. Специалисты ФКР курируют работу талантливых будущих инженеров, которые еще учатся в университете. В этом году ФКР совместно с ЛГТУ организовали первый инженерно-строительный чемпионат Build Cup, по итогам которого Фонд пополнился новым молодым специалистом – инженером производственно-технического отдела Александрой Пахомовой.

Сейчас ведётся подготовительная работа к реализации программы капитального ремонта будущего года. Собственники, дома которых планируется капитально ремонтировать в следующем году, уже получили уведомления, до 1 октября должны были провести общие собрания и предоставить протоколы специалистам ФКР. В настоящее время проходит подготовка конкурсной документации для проведения электронных аукционов по подбору подрядной организации для выполнения работ.