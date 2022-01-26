На прошлой неделе жители домов по ул. Космонавтов, 66 и ул. Военный городок, 15 в ходе личного приема обратились к и. о. генерального директора ФКР Липецкой области Виктору Петрову. По итогам было проведено выездное совещание.

Вера Власова считает, что в ее квартире остались недоработки после капитального ремонта инженерных сетей: «Трубы в комнате проходят неровно, в ванной труба расположена неэстетично – под потолком, это портит внешний вид помещения. У соседей капитальный ремонт сделан аккуратнее», – считает жительница дома № 66 по ул. Космонавтов.

Большинство недостатков, волнующих липчанку, подрядчик устранит в течение недели. А вот изменить конфигурацию трубы в ванной женщины не получится, так как из-за недопусков в квартиры соседей снизу, смонтировать систему отопления иным способом технически невозможно.

Жители верхних этажей дома по ул. Военный городок, д. 15 пожаловались на залитие квартир. Капитальный ремонт крыши здесь был проведен в 2020 году, то есть гарантийный срок ещё не закончился. Уже сегодня подрядная организация приступит к ремонтно-восстановительным работам. Течь планируется устранить в срок до 30 января.

«Жители – наш главный приоритет. Мы внимательно относимся к обращению каждого собственника, стараемся оперативно реагировать и как можно быстрее решать возникающие вопросы», – прокомментировал и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Виктор Петров.

Напомним, личный приём руководителя ФКР Липецкой области ведётся по предварительной записи по телефону: 8 (4742) 370-134. Письменное обращение можно отправить по адресу: г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 1, этаж 4, каб. 401; по электронному адресу: info@kapremont48.ru, аккаунт Фонда в Инстаграм @kapremont48, в мобильном приложение ФКР48 или через раздел «Оставить идею, обращение» на главной странице официального сайта ФКР www.kapremont48.ru.