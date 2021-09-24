В этом году Министерство строительства и ЖКХ РФ расширило формы поддержки для регионов по вопросам капитального ремонта. ФКР Липецкой области принимает участие во всех трёх госпрограммах, предусмотренных для региональных операторов капитального ремонта. В результате чего в 2021 году было одобрено заявок на 53,4 млн. рублей федерального софинансирования.

Активное участие ФКР Липецкой области принимает в программе софинансирования энергоэффективного капитального ремонта. За период 2019-2021 гг. Фондом содействия реформированию ЖКХ были одобрены заявки 48 многоквартирных домов на общую сумму почти 33 млн. рублей, в том числе, в 2021 году на сумму более 12 млн. рублей.

Большое внимание уделяется замене лифтов в рамках капитального ремонта. В августе этого года Липецкой области была одобрена заявка на софинансирование замены лифтов. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 22,5 млн. рублей. Финансовая поддержка будет направлена на оплату части расходов на замену в рамках капитального ремонта 31 лифта, отработавшего назначенный срок службы. Замена лифтов будет профинансирована из трёх источников: более 60% средств выделено из федерального и областного бюджетов, оставшиеся 40% – из средств регионального оператора. Замена 31 единицы лифтового оборудования позволит улучшить условия проживания более 3 тысяч человек.

Кроме того, регион вошел в первую тройку субъектов, которые получат федеральные средства на замену лифтов с помощью механизма факторинга. Сумма составит более 18 млн. рублей. Финансовая поддержка будет направлена на частичное возмещение средств кредитной организации, которая предоставит средства подрядным организациям за выполненные работы по замене лифтов по договору факторинга. С применением данного механизма будет произведена замена 51 лифта с истекшим сроком службы в 21 доме, расположенном на территории городов Липецка и Ельца. Замена подъёмников в указанных домах позволит улучшить условия проживания почти 6 тыс. человек.