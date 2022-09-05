Нарушение сроков работ по капитальному ремонту системы газоснабжения в трех домах в Липецке стало причиной расторжения договора с АО «ЦОКР». В двух домах качество выполнения не соответствует нормативам, ремонт до сих пор не завершен, на третьем объекте – даже не был начат.

ФКР Липецкой области принимал предупредительные меры: составлялись акты фиксации нарушений, направлялись претензии о начислении штрафных санкций, требования о надлежащем исполнении условий договора, а также письмо в прокуратуру Липецкой области о привлечении к ответственности за бездействие, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства. Подрядчик всё игнорировал, в результате чего было решено расторгнуть договор.

Подрядной организации грозят штрафные санкции за расторжение в одностороннем порядке в размере 10% от суммы договора. В данном случае, они составляют более 500 тысяч рублей. Помимо этого, начислены штрафы за просрочку работ в размере более 200 тысяч рублей. В Липецкое УФАС России направлены документы для рассмотрения вопроса о включении АО «ЦОКР» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

«ФКР всегда действует в интересах жителей и строго контролирует ход работ. Капитальным ремонтом многоквартирных домов должны заниматься только добросовестные подрядные организации. В данном случае, ремонт в указанных многоэтажках завершат уже другие подрядные организации, которые будут определены в ходе торгов и приступят к выполнению в кратчайшие сроки», – прокомментировал генеральный директор ФКР Липецкой области Виктор Петров.

Газ в данных домах отключен не был, поэтому смена подрядной организации будет осуществлена с минимальным дискомфортом для жителей.

Кроме того, затягивание сроков АО «ЦОКР» допустил и по другим объектам в Липецке, Липецком районе и Усмани. Еще по 15 домам в отношении подрядчика будут приняты необходимые меры.