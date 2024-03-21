Что делать собственникам квартир, которые формируют взносы капитального ремонта на специальных счетах, а срок эксплуатации лифтов в их домах истекает, рассказали на встрече в администрации Липецка. По регламенту Таможенного союза до 15 февраля 2025 года необходимо заменить все лифты с истёкшим нормативным сроком. В настоящее время в 70 домах, которые формируют взносы капитального ремонта на специальных счетах, 244 лифта требуют замены.

Как сообщили в ФКР Липецкой области, жители могут перейти со спецсчетов в «общий котёл» ФКР. В этом случае дома попадут в ускоренную программу по замене лифтов и до 15 февраля 2025 года все лифты в их домах заменят.

Второй вариант — собственникам самостоятельно инициировать процедуру замены лифтов в их доме — оплатить покупку и установку оборудования за счёт средств, которые находятся на спецсчетах. Однако здесь возникает главная проблема — у большинства нужной суммы на спецсчетах нет. Только покупка одного лифта в среднем обходится примерно в 3,2 млн рублей. Всего из необходимых 780,8 млн рублей на спецсчетах есть чуть больше половины суммы. Добрать недостающие средства можно, воспользовавшись рассрочкой.

«Вопрос поддержки «спецсчетников» широко обсуждается на федеральном уровне. Профильной комиссией Общественного совета при Минстрое России разработан Проект ускоренной замены лифтов для владельцев специальных счетов, который даёт им возможность заменить лифты по фиксированной цене с рассрочкой оплаты 50% стоимости замены на срок до пяти лет. Программой предполагается проведение полного комплекса работ, начиная от проектирования и заканчивая вводом нового лифта в эксплуатацию. Весь процесс занимает не более семи месяцев, и ещё максимум 45 дней занимает приёмка оборудования. Программа проходила апробацию в течение более чем пяти лет в различных регионах России. Несколько десятков регионов начали установку лифтов в рассрочку», – отмечает советник Руководителя Комиссии по вопросам лифтового хозяйства Общественного совета при Минстрое России Сергей Мирошников.

Жителям одного дома в Липецке уже одобрили заявку на предоставление рассрочки. Собственники получили сведения о порядке выполнения работ и нюансах оплаты. Жители ещё нескольких многоэтажек сейчас занимаются проработкой заявок. По всем вопросам жители могут по телефонам +7 (495) 685-92-93, +7 (4742) 37-01-36.

Список домов, формирующих взносы на капитальный ремонт на специальном счёте со сроком эксплуатации лифтового оборудования 25 лет и более, находящиеся под угрозой отключения с февраля 2025 года:

1. г. Елец, ул. Коммунаров, д. 145 2. г. Елец, ул. Коммунаров, д. 147 3. г. Елец, ул. Королева, д. 23 4. г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 17 5. г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 19 6. г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 2 7. г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 3 8. г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 5 9. г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 7 10. г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 8 11. г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 9 12. г. Липецк, пл. Торговая, д. 4 13. г. Липецк, пр-кт. Имени 60-летия СССР, д. 24 14. г. Липецк, пр-кт. Имени 60-летия СССР, д. 43 15. г. Липецк, пр-кт. Имени 60-летия СССР, д. 45 16. г. Липецк, пр-кт. Имени 60-летия СССР, д. 47 17. г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 114/1 18. г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 20 19. г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 21 20. г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 95 21. г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 2а 22. г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 1а 23. г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26а 24. г. Липецк, ул. Ангарская, д. 3 25. г. Липецк, ул. Барашева, д. 5 26. г. Липецк, ул. Гагарина, д. 131А 27. г. Липецк, ул. Горняцкая, д. 4 28. г. Липецк, ул. Депутатская, д. 78 29. г. Липецк, ул. Доватора, д. 4А 30. г. Липецк, ул. им.Генерала Меркулова, д. 41 31. г. Липецк, ул. им.Генерала Меркулова, д. 9 32. г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 19 33. г. Липецк, ул. Катукова, д. 14 34. г. Липецк, ул. Катукова, д. 20 35. г. Липецк, ул. Катукова, д. 24 36. г. Липецк, ул. Катукова, д. 26 37. г. Липецк, ул. Катукова, д. 28 38. г. Липецк, ул. Катукова, д. 30 39. г. Липецк, ул. Катукова, д. 32 40. г. Липецк, ул. Катукова, д. 32а 41. г. Липецк, ул. Катукова, д. 34 42. г. Липецк, ул. Катукова, д. 36 43. г. Липецк, ул. Катукова, д. 38 44. г. Липецк, ул. Катукова, д. 40 45. г. Липецк, ул. Катукова, д. 40а 46. г. Липецк, ул. Катукова, д. 42 47. г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 14 48. г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 2 49. г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/3 50. г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 96Б 51. г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 3 52. г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 5 53. г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 7 54. г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 9 55. г. Липецк, ул. Московская, д. 49/1 56. г. Липецк, ул. Московская, д. 99 57. г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 3 58. г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 74 59. г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 6 60. г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д. 26 61. г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д. 28 62. г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д. 28а 63. г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д. 34 64. г. Липецк, ул. А.Г. Стаханова, д. 7 65. г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2 66. г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2а 67. г. Липецк, ул. Ушинского, д. 19 68. г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 30 69. г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 32 70. г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 5

В 2023-2025 гг. ФКР Липецкой области обновит 501 подъёмник в 197 домах. Это позволит до конца 2025 года привести в соответствие требованиям Таможенного союза все лифты с истёкшим межремонтным сроком в домах, формирующих фонд капремонта на общем счете регионального оператора.