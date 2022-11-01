Два района Липецкой области завоевали золото и бронзу VIII Всероссийского конкурса муниципальных стратегий-2022 в номинации «Лучший флагманский проект». Абсолютным победителем стал проект Задонского района «Особая экономическая зона регионального уровня туристско-рекреационного типа «Задонщина». Двумя позициями ниже отмечен Елецкий район с двумя проектами – «Развитие второго участка особой экономической зоны «Липецк» и «Расширение туристического кластера «Елец». Проекты Липецка и Грязинского района названы финалистами конкурса.

Итоги конкурса КМС-2022 были объявлены вчера на ХХ Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в Санкт-Петербурге. Всего в конкурсе приняли участие 18 субъектов страны. Все представленные флагманские проекты успешно реализуются, работают на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, развития предпринимательства, улучшения инфраструктуры и повышения уровня жизни людей.

«В районах Липецкой области реализуются очень интересные проекты, направленные на развитие экономического потенциала территорий. Их оценка на всероссийском уровне является подтверждением успешности и эффективности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.