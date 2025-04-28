ФОК-трансформер построили под Липецком

Вместо пустыря спорткомплекс появился в Ссёлках под Липецком. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс начнёт свою работу с запуска детской секции по борьбе. На объекте побывал губернатор региона Игорь Артамонов. Он пообщался с местными жителями, которые уже записывают детей на спортивные занятия.

ФОК мультифункциональный. Есть зал для тяжёлой атлетики и единоборств. Универсальный спортивный зал трансформируется в площадку для баскетбола, волейбола, мини-футбола. При использовании мобильных ковров возможно размещение семи бадминтонных кортов одновременно. Также можно будет заниматься танцами и фитнесом. По просьбам жителей рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом сделали многофункциональную площадку и игровые зоны для детей.

«Важно, чтобы спорт был доступен каждому – от малышей до взрослых. Для этого в регионе строятся вот такие ФОКи, создаются открытые спортплощадки, обновляются пришкольные стадионы – как в городах, так и в сёлах», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.