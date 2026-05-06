Фонд «История Отечества» поддержал проект ЕГУ имени А. Бунина по сохранению памяти о Великой Победе

Проект «Великая Отечественная война: взгляд через 85 лет», инициированный Елецким государственным университетом им. И. А. Бунина, получил поддержку фонда «История Отечества». Цель проекта — сохранение исторической памяти о подвиге советских солдат через научное осмысление событий, популяризацию достоверных знаний и внедрение образовательных практик для межпоколенческой передачи исторической памяти.

В рамках проекта запланировано проведение Всероссийской научно-практической конференции «Великая Отечественная война: взгляд через 85 лет». Особое внимание будет уделено круглому столу, посвященному вкладу регионов и народов в Победу, а также укреплению связи поколений. Партнером проекта выступает Региональное отделение Российского исторического общества в Липецкой области.

«Тот факт, что ЕГУ получил грант, говорит о высоком качестве проработки темы и актуальности заявленных целей проекта. Особенно важно, что в его рамках будут внедрены эффективные образовательные практики для передачи исторической памяти. Сегодня, когда информация о войне часто черпается из непроверенных источников, научное осмысление событий и популяризация достоверных знаний становятся важнейшей задачей», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.