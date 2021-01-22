Реализацию программы капитального ремонта по итогам 2020 года и планы на 2021 год обсудили участники Попечительского совета Фонда капитального ремонта Липецкой области. Ремонт был проведен в 368 домах, продолжилась работа по энергоэффективному капремонту. Липецкая область поддерживает статус лучшего в РФ региона по количеству домов, воспользовавшихся программой софинансирования Фонда содействия реформированию ЖКХ. На сегодня поданы заявки на сумму 18,7 млн рублей по 28 домам, в процессе – ещё по 25 многоэтажкам.

Как отметила генеральный директор ФКР Елена Бабикова в Липецкой области одними из первых в стране среди фондов капремонта запустили мобильное приложение. За три месяца его скачали 2300 пользователей. В 2021 году при ремонте входных групп домов планируется установка поручней, а, при необходимости, электропандусов. Новые входные группы проектируются с учётом доступности. На заседании Попечительского совета руковдитель Общественной палаты обратила на цифры по лифтам, которые требуют замены в связи с истекшим межремонтным сроком. Липецкая область уже пятый год участвует в ведомственной программе по ускоренной замене лифтов. Регион идёт хорошими темпами и опережает многие субъекты, при этом потребность в обновлении оборудования остаётся.

В Попечительский совет входят депутаты разных политических партий. Основными направлениями работы совета являются контроль за деятельностью регоператора и налаживание диалога между гражданами и Фондом.

«Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Вопросы сокращения платежей в отопительный период очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать с собственниками жилья в этом направлении».