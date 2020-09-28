Фонд капитального ремонта запустил мобильное приложение

Оплачивать взносы за капремонт теперь можно в один клик с помощью мобильного приложения. Оно уже доступно в Google Play. Скоро появится и в App Store. Также новый сервис для смартфонов позволит получить ответы на все актуальные вопросы по капитальному ремонту. Структура и интерфейс максимально простые и удобные для пользователя.

В приложении доступна полная информация о состоянии лицевого счёта собственника, общего счёта дома, есть возможность заказать справку об отсутствии задолженности для совершения сделок с недвижимостью, оплатить взносы. На главной странице выводятся персональные информационные сообщения. Сервис позволит узнать информацию и о сроках проведения капитального ремонта, а также отправить вопрос специалисту. Ещё одна полезная функция – формирование квитанций, что особенно актуально для домов, находящихся на специальных счетах.

«Качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться, – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Современные сервисы призваны вывести обслуживание населения на новый уровень. При этом важно, чтобы люди не только получали электронные квитанции, но и могли ознакомиться с необходимой информацией».