Общество

Фонд капремонта Липецкой области возглавил Сергей Якунин

5 минут назад

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Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Липецкой области с сегодняшнего дня назначен Сергей Якунин.

Сергей Алексеевич родился в 1989 году в Липецке. Окончил факультет «Финансы и кредит» МОУ ВО «Институт права и экономики» по специальности «Экономист». С 2013 работал в областном управлении жилищно-коммунального хозяйства в должностях старшего экономиста, начальника отдела водоснабжения и водоотведения, руководителя жилищного отдела. В период с 2022 по 2023 год занимал должность советника заместителя губернатора Липецкой области.

Женат, воспитывает дочь.

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