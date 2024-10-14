Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Липецкой области с сегодняшнего дня назначен Сергей Якунин.

Сергей Алексеевич родился в 1989 году в Липецке. Окончил факультет «Финансы и кредит» МОУ ВО «Институт права и экономики» по специальности «Экономист». С 2013 работал в областном управлении жилищно-коммунального хозяйства в должностях старшего экономиста, начальника отдела водоснабжения и водоотведения, руководителя жилищного отдела. В период с 2022 по 2023 год занимал должность советника заместителя губернатора Липецкой области.

Женат, воспитывает дочь.