Фонд капитального ремонта Липецкой области завершает капремонт систем теплоснабжения. Работы с подрядчиками выстроены так, чтобы жители получили тепло к началу отопительного периода. Всего в 2023 году ремонт трубы и батареи заменят в 52 домах области. В шести из них этот вид работ будет перенесен на более поздний плановый период. В остальных обновление сетей близится к концу, в 90% из них капитальный ремонт выполнен или на завершающем этапе.

«Важно, чтобы наступление холодов жители Липецкой области встретили в тёплых квартирах. Обновленные сети теплоснабжения — часть нашей работы в этом направлении», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Во время капитального ремонта систем теплоснабжения старые коммуникации полностью демонтируются, трубы меняются на 100%. Работы ведутся на чердаках, в подвалах, подъездах и квартирах. В квартирах устанавливают биметаллические радиаторы, так как они обладают высокой теплоотдачей и имеют более эстетичный вид, в подъездах – чугунные батареи, как предписывают нормы пожарной безопасности. Трубы в подвале изолируют, за счёт чего уменьшаются теплопотери.