Благотворительный фонд «Милосердие» начал традиционную благотворительную акцию «Поезд милосердия», которая поможет собрать к новогодним праздникам средства для подарков нуждающимся жителям шести регионов России. Подарки передадут тяжелобольным детям, одиноким ветеранам, многодетным семьям и медицинским работникам, которые живут в Липецкой, Белгородской, Свердловской, Калужской, Московской областях и в Алтайском крае. В акции может принять участие любой желающий. Для этого на главной странице сайта фонда «Милосердие» надо перейти по банеру «Поезд милосердия» и лично выбрать, какой категории нуждающихся есть желание помочь. Минимальный размер пожертвования – 500 рублей, максимальный – не ограничен. Его можно сделать онлайн анонимно или после регистрации на сайте.

«Неравнодушные жители Липецка, добровольцы могут внести значительный вклад в улучшение жизни тех, кто нуждается в помощи. Надеюсь, что социально значимые инициативы активных жителей будут поддержаны и такие меры привлекут больше неравнодушных липчан», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Собранные средства будут направлены на прохождение реабилитации или на приобретение специализированных колясок для детей с ДЦП, ходунков. Многодетным семьям из числа подопечных фонда подготовят подарки – наборы товаров первой необходимости с новогодней атрибутикой. Часть пожертвований направят на приобретение подарков одиноким ветеранам – бывшим работникам НЛМК старше 70 лет. Целевые средства также пойдут на улучшение условий труда медицинского персонала ковидных госпиталей. Для них из собранных пожертвований приобретут кулеры, кондиционеры, комфортную мебель, которые установят в комнаты отдыха и психологической разгрузки. Акция продлится до 19 января 2022 года. Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, проводит ее с 2020 года. По завершении акции на сайте фонда будет опубликован подробный отчет.