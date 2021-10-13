Новое общественное пространство для занятий спортом и отдыха открыли в селе Коровино Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие». Востребованный сельской молодежью объект появился благодаря грантовой программе «Стальное дерево».

Жительница села Лариса Шабельник стала участником программы. Она предложила организовать на пустыре спортивно-игровую зону для занятий воркаутом, а также пространство для отдыха и общения молодежи. Идея понравилась жюри конкурса, и автору предоставили грант в размере 300 тысяч рублей.

Волонтеры и жители расчистили и выровняли площадку, провели опиловку деревьев, собрали и вывезли бытовой мусор, сделали песчаное основание, посадили кустарники. На средства гранта закупили турники, брусья, лавочки и другие спортивные элементы. Вокруг общественного пространства соорудили металлическое ограждение, смонтировали спортивное оборудование, разместили стол для игры в шахматы и урны. Теперь у сельской молодежи комфортное место для общения и отдыха.

«Неравнодушные жители Липецка, добровольцы могут внести значительный вклад в улучшение жизни тех, кто нуждается в помощи. Надеюсь, что социально значимые инициативы активных жителей будут поддержаны и такие меры привлекут больше неравнодушных липчан», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

«Благодаря «Стальному дереву» в Коровино появилось востребованное молодежью пространство, о котором раньше никто и не мечтал. Это место, где молодые люди всегда смогут позаниматься спортом и пообщаться друг с другом в комфортных условиях. Уверена, проект оценят и взрослые поклонники здорового образа жизни, и самые маленькие коровинцы. Радует и то, что совместная работа над проектом объединила и сблизила многих жителей села», – отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

С 2017 года фонд «Милосердие» помогает инициативным гражданам осуществлять социально значимые инициативы. С 2019 года программа «Стальное дерево» действует в пяти регионах России. В 2021 году на территории Липецкой области планируют завершить 29 ее новых проектов. На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.