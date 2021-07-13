Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, передал медикам очередную партию дорогостоящих лекарств для лечения тяжелых больных с COVID-19. 40 упаковок препарата Актемра на сумму более 1 млн рублей поступили в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи. Это лекарство применяют при терапии как эффективное противовоспалительное средство.

Также медики получили от фонда средства индивидуальной защиты. Почти 21 тысяча респираторов помогут предупредить распространение коронавирусной инфекции и организовать эффективное лечение больных. Средства защиты отгрузили трем липецким клиникам – областной клинической инфекционной больнице, городской больнице скорой медицинской помощи, городской больнице №4 «Липецк-Мед». Кроме этого респираторы передали Елецкой городской больнице №1 им. Н.М. Семашко и филиалу Грязинской районной больницы в поселке Матырский.

«Фонд «Милосердие» помогает бороться с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Мы благодарны за помощь. Врачам очень важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

С начала пандемии фонд регулярно обеспечивает ковид-госпитали региона высокотехнологичным медицинским оборудованием, средствами защиты и лекарствами. Только за последние три месяца в липецкие клиники переданы два аппарата искусственной вентиляции легких, ингалятор для дыхания Ингалит, 200 небулайзеров, передвижные кушетки-столы для транспортировки больных, носилки скорой помощи, 60 рото-носовых масок для аппаратов ИВЛ, 1500 респираторов, средства для дезинфекции.

«С начала пандемии мы постоянно мониторим потребности липецких клиник в необходимом медицинском оборудовании, лекарствах и средствах защиты. Это позволяет нам оперативно откликаться на просьбы медиков. Вот уже в течение полутора лет в клиники почти каждый месяц приходит наша помощь. В условиях нового всплеска заболеваемости мы обязательно продолжим поддержку больниц, чтобы оснастить их всем необходимым для борьбы с инфекцией», – сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.