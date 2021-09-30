При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» в Липецкой области прошла премьера театрального проекта «Сказ о Петре и Февронии». Постановку показали на сцене елецкого драматического театра «Бенефис» благодаря грантовой программе «Стальное дерево». Первыми зрителями спектакля стали учащиеся местной православной школы.

Активисты Союза женщин Липецкой области приняли участие в конкурсе проектов «Стальное дерево» и получили грант на реализацию своей инициативы. Они предложили создать спектакль по мотивам произведения «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и использовать постановку в просвещении школьников об истории возникновения праздника День семьи, любви и верности.

В ходе работы над проектом был разработан сценарий спектакля, организован подбор профессиональных актеров, закуплено театральное оборудование и реквизит, подготовлены сценические костюмы и декорации. После этого прошли репетиции, их финалом стала долгожданная премьера.

Авторы проекта рассчитывают в течение нескольких месяцев показать показы постановку не только на сцене театра «Бенефис», но и в 14 населенных пунктах региона с трансляцией на экране. Видеоверсия спектакля будет размещена на сайте Союза женщин Липецкой области для широкого использования педагогами во внешкольной работе с подростками.

«Мы поддержали театрально-образовательный проект как еще один шаг в укреплении семейных ценностей и популяризации культурного наследия России. Образы главных героев – православных святых Петра и Февронии – вот уже много веков служат нравственными ориентирами, являются примером семейной любви и верности. Это крайне важно сейчас, когда у части молодежи утрачен смысл семейных ценностей, в отдельных семьях теряется взаимоуважение, а также на фоне неутешительной статистики расторжения браков и снижения рождаемости», – отметила Евгения Фрай, директор фонда «Милосердие».

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В 2021 году в Липецкой области планируют завершить 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, планирует направить около 8 млн рублей. Всего до конца года волонтеры завершат 74 новых проекта в Свердловской, Калужской Белгородской, Липецкой областях и в Алтайском крае.

«Неравнодушные жители Липецка, добровольцы могут внести значительный вклад в улучшение жизни тех, кто нуждается в помощи. Надеюсь, что социально значимые инициативы активных жителей будут поддержаны и такие меры привлекут больше неравнодушных липчан», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.