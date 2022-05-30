В Ельце Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» впервые прошел открытый региональный фестиваль детских фольклорных и народных коллективов «Рассыпуха». Социальная инициатива по его проведению стала победителем грантовой программы «Стальное дерево».

Проектная группа из преподавателей городской школы искусств в этом году подала заявку на конкурс и выиграла грант. Он помог организовать яркое масштабное мероприятие, которое состоялось в минувшие выходные в одном из красивейших мест Ельца — Петровском парке. В качестве зрителей и участников разнообразных активностей организаторы фестиваля пригласили, в том числе, и местные многодетные семьи.

Свое мастерство многочисленным зрителям показали 17 лучших детских фольклорных коллективов Липецкой области. На фестивальной площадке все желающие могли присоединиться к мастер — классам по изготовлению тряпичной куклы и народной глиняной игрушки-свистульки. Детвора и взрослые соревновались в ловкости и смекалке во время проведения народных игр и забав. По завершении фестиваля организаторы наградили творческие коллективы дипломами за сохранение народных традиций и вручили памятные сувениры.

«2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Поэтому очень символично, что именно сейчас благодаря «Стальному дереву» на елецкой земле проходит первый фольклорный фестиваль «Рассыпуха». Уверена, яркие выступления юных артистов не оставили никого равнодушными. И после фестиваля в регионе непременно прибавится число любителей русских традиционных песен и народных ремесел», ‒ отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Программа «Стальное дерево» действует уже шестой год и объединила около 30 тысяч человек. За это время на гранты от фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, направлено свыше 40 млн рублей.

В этом году обладателями грантов программы стали 76 жителей пяти регионов России. В зависимости от сложности проектов авторы инициатив получили до 450 тысяч рублей. Средства помогут им в течение девяти месяцев воплотить свои идеи в жизнь. В Липецкой области до конца года планируют завершить 31 проект.