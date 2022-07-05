В селе Доброе Липецкой области при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» открыли новый спортивный объект – комплекс площадок для пляжного волейбола. Это стало результатом волонтерского проекта «Чистый берег» в рамках грантовой программы «Стальное дерево». На месте неустроенной прибрежной зоны создали комфортное пространство для активного отдыха жителей поселения и гостей района.

В прошлом году жители Липецка Егор Меркулов и Илья Стриканов стали участниками грантовой программы. Они предложили силами команды волонтеров оборудовать несколько площадок для занятий пляжным волейболом. Жюри конкурса поддержало проект и выделило грант.

В селе Доброе волонтеры нашли удобное место, где очистили от мусора и сухостоя прибрежную зону и завезли песок. На средства гранта установили стойки для оборудования трех площадок и кабинки для переодевания. Кроме этого закупили триммер для очистки территории от травы и спортивный инвентарь: сетки, разметку, мячи.

Ярким финальным аккордом проекта «Чистый берег» стал открытый турнир по пляжному волейболу на кубок администрации Добровского сельского поселения. Его зрителями и активными участниками стали более 100 жителей района.

«Мы продолжаем поддерживать проекты, которые помогают развивать спортивную инфраструктуру для занятий массовым спортом, — прокомментировала директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай. — Проект «Чистый берег» решает еще одну важную задачу — создает зоны притяжения для сельской молодежи, где ребята могут с пользой провести свободное время. Такие инициативы делают общественные пространства комфортнее и реально востребованы молодежью».

Программа «Стальное дерево» ежегодно объединяет тысячи волонтеров в пяти регионах России. За шесть лет ее существования фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, направил на гранты от свыше 40 млн рублей. Это позволило завершить более 200 проектов. В этом году к ним добавится 76 реализованных инициатив.