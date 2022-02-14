Благотворительный фонд «Милосердие» помогает в строительстве Покровского храма, который возводят в Липецке на пожертвования от частных лиц и организаций. По окончании строительства он станет самым большим пятиглавым храмом в городе. Очередная финансовая поддержка фонда поможет ускорить строительные и отделочные работы.

— За последние годы на строительство Покровского храма мы уже направили более 2,2 млн рублей, — прокомментировала директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. — Эти средства пошли на приобретение строительных материалов, труб для монтажа системы отопления и другие цели. Мы постоянно откликаемся на просьбы настоятелей храма и оказываем безвозмездную помощь для скорейшего завершения строительства.

Ранее для нужд храма передали более семи тысяч тонн строительных материалов, а на НЛМК изготовили металлические купола и кресты для них. Вес каждого купола с крестом составляет около 1100 кг, а высота конструкции – около девяти метров, диаметр основания – пять метров. Сейчас купола с уже нанесенным покрытием нитрида титана украшают сооружение.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы — долгожданный для тысяч прихожан. Его назвали в память о разрушенной в Липецке в 30-х годах прошлого столетия Покровской церкви. После этого в Левобережном районе, где проживает более 40 тысяч человек, никогда не было своего храма. С 2006 года здесь постоянно ведутся службы — сначала в строительном вагончике рядом, сейчас — в построенном нижнем пределе храма.

В последние годы фонд поддерживает проекты по воссозданию и поддержанию памятников духовной культуры. В 2021 году материальную помощь для реконструкции и ремонтов получили более 40 храмов на территории Липецкой области. Уже текущем году финансовую поддержку получил приход другого липецкого храма — Митрофана и Тихона. Средства пошли на строительно-ремонтные работы детской воскресной школы при храме.

В Старом Осколе Белгородской области при поддержке фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, в настоящее время проводят реконструкцию музейного комплекса, который посвящен жизни и деятельности первого епископа Старооскольской епархии святителя Онуфрия. Выделенные средства пошли на приобретение строительных материалов и замену окна в доме-музее, где с 1929 по 1933 годы жил священник. Это поможет ускорить начатые здесь четыре года назад восстановительные работы.