Благотворительный фонд «Милосердие» опубликовал отчет о своей деятельности в 2021 году. С ним можно ознакомиться на сайте фонда.

Публичный годовой отчет — особый вид отчетности, который представляет собой структурированный рассказ о деятельности организации за прошедший год, раскрывает смысловое наполнение ее работы, содержание ключевых мероприятий и их результаты. Он является наиболее эффективным инструментом для анализа НКО своей деятельности и дает внешним наблюдателям наиболее полное и понятное представление о ней.

В 2021 году бюджет всех программ фонда составил 818 млн рублей. Существенная часть средств была направлена на поддержку программ «Детство», «Спорт», «Здоровье» и «Чрезвычайная ситуация». По сравнению с предыдущим годом заметно выросло финансирование программ «Экология», «Наука и культура», «Ветераны».

В этом году открытость фонда и качество раскрытия информации были отмечены на XII-ом всероссийском добровольном конкурсе публичных годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка Отсчета». По результатам комплексной оценки «Милосердие» вошло в высшую — «золотую» группу победителей. Эта награда была присуждена фонду в третий раз. По итогам 2021 года «Милосердие» также заняло 7 место в Рейтинге RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО, опередив корпоративные фонды почти всех российских предприятий металлургии.