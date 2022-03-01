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Фонд «Милосердие» — в десятке лучших благотворительных организаций страны

4 часа назад
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По итогам 2021 года благотворительный фонд «Милосердие» занял 7 место в Рейтинге RAEX корпоративных и частных благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала. За год фонд улучшил свое положение на 11 позиций. Всего в рейтинге представлены более 200 благотворительных организаций России — частных и благотворительных фондов. Их оценивало независимое рейтинговое агентство «Эксперт» по трем группам показателей: масштабу деятельности, признанию достижений обществом и их активности в медиапространстве, информационной открытости.

Для проведения рейтинговой оценки в основном использовались данные из общедоступных источников. Благотворительный фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, опередил в рейтинге корпоративные фонды почти всех российских предприятий металлургии. Он также занял более высокое место, чем благотворительные организации таких крупных компаний, как Система, Лукойл, Татнефть, Русал, Ашан и другие.

В 2021 году общие расходы фонда «Милосердие» на различные социальные программы превысили 817 млн рублей.

СПРАВКА

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» — крупнейшая благотворительная организация в Липецкой области. Входит во всероссийский реестр социально-ответственных предприятий и организаций, является членом Ассоциации грантодающих организаций «Форум Доноров».

Фонд помогает в организации общественно значимых мероприятий в сферах науки и образования, культуры и спорта, участвует в благотворительных акциях, финансирует социально значимые проекты, поддерживает волонтерские движения и общественные инициативы. За время своей деятельности с 1999 года фонд оказал помощь на сумму около 7 млрд рублей. Ежегодно ее получают более 30 тысяч человек.

За последние годы успехи Фонда в сфере благотворительности отмечались почетной грамотой Торгово-промышленной палаты России, дважды — золотым знаком «За заслуги перед Липецком» и высшими наградами всероссийского конкурса добровольных публичных годовых отчетов «Точка Отсчета». Грантовая программа «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке Фонда, стала победителем всероссийского конкурса «Лучшие социальные проекты России».

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