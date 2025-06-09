Фонд поддержки липецкого бизнеса получил дополнительно 200 миллионов рублей

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Липецкой области получил дополнительное финансирование в размере 200 млн рублей. Это стало возможно благодаря поддержке правительства Липецкой области и результату деятельности Фонда. Только в 2024 году помощь получили более 500 предпринимателей региона на общую сумму 2,4 млрд рублей в виде льготных займов и поручительств.

Теперь, благодаря докапитализации, объем финансовой поддержки вырастет, что позволит охватить еще больше представителей малого и среднего бизнеса. В приоритете – предприниматели, работающие в значимых для региона сферах. Это стартапы, социальные проекты, обрабатывающее производство, гостиницы, общепит, креативные индустрии, туризм. Также особое внимание уделяется участникам СВО и их супругам, подчеркнули в липецком Фонде поддержки МСП.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробную информацию можно по телефону: +7(4742)56-20-20, на сайте lipfond.ru или в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. Специалисты Фонда также готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в центрах «Мой Бизнес» по адресам: Липецк, улица Кузнечная, 8 и Елец, улица Карла Маркса, 15.

«Поддержка перспективных бизнес-проектов – вклад в укрепление экономики региона и страны. В Липецкой области разработано много льгот для предпринимателей, и этот список постоянно пополняется с учетом текущей ситуации в России и мире», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.