Стали известны итоги первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. В число победителей вошли 18 проектов липецких НКО. Общая сумма грантовой поддержки почти 35 млн рублей.

Наиболее популярными грантовыми направлениями являются «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «Сохранение исторической памяти», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». В нашем регионе самый крупный грант — 3,7 млн рублей — получил проект «Искусство без границ», который реализуется Липецкой областной общественной организацией инвалидов «Параллели». Благодаря полученным средствам Народный инклюзивный театр танца сможет развивать новые направления – бальные танцы на колясках и цирковое искусство, а также расширить географию. Теперь люди с инвалидностью будут танцевать и в Ельце. Социокультурную танцевальную реабилитацию смогут проходить люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 45 лет: инвалиды по слуху, инвалиды-колясочники, с ДЦП, с расстройством аутистического спектра, с синдромом Дауна, живущие в Липецкой области.

Также в число победителей вошли уже известные липчанам фестиваль-погружение «Тайны усадьбы», который реализует Липецкая областная культурно-просветительская молодежная общественная организация «Культурный город», проект #Расширяя горизонты Липецкой региональной общественной организации инвалидов «Школа мастеров», историко-культурный парк «Русборг» военно-исторического клуба «Копье», «Обычная жизнь для особых детей» организации «Вырастите мир. Аутизм в Липецке».

Со всеми липецкими проектами, которые стали победителями первого конкурса, можно ознакомиться здесь. В феврале стартует второй конкурс. Заявки для участия необходимо подать до 15 марта включительно на официальном сайте президентскиегранты.рф.

«Некоммерческие организации помогают выстраивать диалог между властью и обществом. Социально значимые проекты НКО могут получить гранты, а также субсидии из федерального, областного и муниципального бюджетов. Мы будем поддерживать такие организации», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.