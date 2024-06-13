В 2024 году Фонд развития промышленности Липецкой области докапитализирован на 148,1 млн рублей. Средства будут направлены на поддержку промышленных предприятий в виде льготных займов. Программы ФРП направлены на реализацию проектов, ориентированных на импортозамещение, технологический суверенитет, развитие приоритетных отраслей промышленности и повышение производительности труда.

Ставки по совместным займам РФРП Липецкой области с ФРП – 3-5%. Ставки по региональным программам – от 2 до 14,8%. Льготные займы получат промышленные предприятия Липецкой области, основной вид деятельности которых относится к разделу «С» «Обрабатывающие производства» общероссийского классификатора видов экономической деятельности в соответствии с приказом Минпромторга России от 28.09.2022 № 4085. Поддержка ФРП позволит предприятиям усовершенствовать производственные процессы, выйти на реализацию новых видов продукции, обновить оборудование.

За 6 лет работы Фонда развития промышленности в Липецкой области был выдан 21 займ на общую сумму 920,75 млн рублей, из которых 8 проектов профинансировано совместно с федеральным ФРП. Также при поддержке Фонда в Липецкой области в регионе успешно реализуются 8 проектов, профинансированных федеральным ФРП на общую сумму 1,53 млрд рублей.

«Работа по поддержке бизнеса в условиях санкций ведется в тесной связи с федеральным центром. Необходимо постоянно информировать предпринимателей об актуальных мерах поддержки», – подчеркивает губернатор Игорь Артамонов.

Получить консультацию по мерам поддержки Фонда можно по телефонам: +7906 595-00-30, +7 4742-22-01-57, а также по e-mail: main@frplo.ru.