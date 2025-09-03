Фонд развития промышленности Липецкой области увеличит капитал для поддержки предприятий

Липецкая область успешно прошла отбор и получила одобрение заявки на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности в рамках федеральной программы поддержки. Соответствующее решение было принято Министерством промышленности и торговли РФ на основании Правил предоставления субсидий, утвержденных постановлением Правительства РФ № 328 от 15.04.2014. Данная мера позволит привлечь в экономику региона существенные финансовые ресурсы, направленные исключительно на поддержку промышленного сектора.

Общий объем финансирования, который будет предоставлен Фонду развития промышленности Липецкой области, составит 79,3 миллиона рублей. Значительная часть этих средств – 49,3 миллиона рублей – будет выделена из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации. Эти ресурсы предназначены для предоставления льготных займов предприятиям, чей основной вид деятельности относится к обрабатывающим производствам.

Докапитализация Фонда направлена на решение одной из самых актуальных задач для бизнеса – доступ к долгосрочным и недорогим финансовым ресурсам. Льготные займы позволят региональным промышленным компаниям реализовать инвестиционные проекты, модернизировать производственные линии, внедрить новые технологии и расширить выпуск конкурентоспособной продукции. Это прямой инструмент стимулирования инвестиционной активности и укрепления промышленного потенциала Липецкой области. Для профильных предпринимателей данная программа представляет собой реальную возможность получить финансирование на выгодных условиях для развития своего бизнеса и усиления позиций на рынке.