Фонд «Защитники Отечества» в 2025 году усилит работу с муниципалитетами. Поможет в этом созданная в конце 2024 года региональная общественная организация поддержки и содействия ветеранам «Ассоциация ветеранов СВО». В ее задачах – социализация защитников, вовлечение их в общественную жизнь, трудоустройство. Векторы взаимодействия обозначили в ходе рабочей встречи в Фонде с участием главного федерального инспектора по Липецкой области Ирины Проваленковой. Одним из первых к партнерству с Ассоциацией и Фондом присоединился глава Лев-Толстовского сельсовета Константин Шабанов.

Константин Шабанов рассказал, какая работа проводится непосредственно в его сельском поселении. На еженедельных штабах рассматриваются все поступившие заявки от семей участников СВО. Силами муниципалитета решаются бытовые вопросы: опиловки деревьев, отсыпки щебнем дорог, привоза стройматериалов, расчистки снега и тому подобные. Для более дорогостоящих работ, таких как ремонт кровли, в качестве спонсоров привлекаются местные предприятия АПК и торговли. Также глава подчеркнул, что за воинами сохраняются их рабочие места. К примеру, недавно на свое родное агропредприятие вернулся демобилизованный боец. У него была травмирована рука, но он прошел лечение и реабилитацию.

«Липецкую область можно назвать землей патриотов. Многие липчане проявили ответственность за будущее страны и отправились защищать интересы государства в зону СВО. Они уже герои. Наш долг сделать так, чтобы они знали, как сильно мы ценим их смелость и отвагу. И чтобы бойцы были уверены, что об их доме, их родных здесь есть кому позаботиться. Когда они вернутся, им также помогут найти себя, реализоваться и жить достойно. Это будет благодарностью за их подвиг», – сказала Ирина Проваленкова.

На встрече отметили, что сегодня в Липецкой области при поддержке губернатора Игоря Артамонова реализуется больше 20 мер поддержки семей участников СВО. Это и материальная помощь, и психологическая, и юридическая, и оформление документов, льгот, трудоустройство. Социальные координаторы готовы проконсультировать по любому вопросу в режиме 24/7 и приложить все силы для выполнения просьб. Для примера: с июня 2023 года в Фонд поступило 12 000 обращений, по 96% оказана помощь.

Ассоциации ветеранов СВО предложили провести опрос среди своих подопечных и собрать рекомендации по совершенствованию региональных мер поддержки бойцов и их семей. Отдельно затронули вопрос участия в областном проекте «Гордость Липецкой земли», заявки на который принимаются до конца января. Всем, кто хочет присоединиться, помогут с подачей документов. Также на встрече обсудили совместную работу в 2025 году.