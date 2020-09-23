Фонтаны начнут отключать в Липецке 1 октября. На данный момент на балансе управления главного смотрителя состоит насосная станция «Сигма», питающая Комсомольский пруд из реки Воронеж и 12 фонтанов. Это комплексы на площадях Петра Великого, Театральной, Соборной, на Комсомольском пруду, а также два фонтана на улице Ленина, площадях Франценюка, Мира, Клименкова, Константиновой, возле дворца спорта «Звёздный» и комплекса «Пламя».

Уже в следующий четверг подрядчик приступит к работам у ФОК «Пламя», на площадях Клименкова и Константиновой. В первую очередь начнётся отключение и демонтаж оборудования – насосов, насадок, кранов, вентилей, подводных светильников, трансформаторов, датчиков уровня воды, шкафов управления насосами и подсветкой.

Далее будет демонтировано оборудование у дворца спорта «Звёздный», Комсомольского пруда, на улице Ленина, площадях Франценюка, Мира, Театральной. Фонтаны на Соборной площади и площади Петра Великого будут закрыты защитными кожухами. В последнюю очередь подрядчик отключит и демонтирует оборудования насосной станции.

Планируется, что полностью работы по отключению фонтанов будут завершены до конца октября. После демонтажа оборудование отправят на очистку от известкового налета, ревизию и ремонт.