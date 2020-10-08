Forbes включил “Добринский сахарный завод” в число предприятий, какие сумели увеличить выручку в период пандемии

Пандемия коронавируса, которая разразилась этой весной, негативно повлияла на российскую экономику. Многие предприятия столкнулись со снижением спроса, перебоями в поставках и вынужденной необходимостью переводить сотрудников на удаленный режим работы.
Впрочем, некоторые предприятия вопреки коронакризису, а во многом даже благодаря эпидемии и карантинным мерам, сумели увеличить свою выручку.
Forbes перечислил производителей продуктов питания и алкоголя, лекарств, оружия, драгоценных металлов и другие предприятия, сумевшие увеличить выручку в этот непростой период. Ростом хотя бы на десятую долю процента в годовом выражении смогли похвастаться 200 российских компаний из 563, чьи финансовые результаты за первое полугодие 2020 года по российским стандартам отчетности были представлены в системе СПАРК на 25 сентября 2020 года.
В число производителей продуктов питания, которые увеличили выручку, попал Добринский сахарный завод. Это объяснили тем, что в преддверии введения карантинных ограничений в России ритейлеры фиксировали ажиотажный спрос на некоторые продукты питания, в частности — на макароны, консервы и сахар.
Производители продуктов питания:
- Саранский консервный завод: выручка 647 млн рублей, +27%
- Тульская макаронная фабрика: выручка 615,5 млн рублей, +23%
- Добринский сахарный завод (ст. Плавица Добринского района, Липецкая область): выручка 3,8 млрд рублей, +10%