Пандемия коронавируса, которая разразилась этой весной, негативно повлияла на российскую экономику. Многие предприятия столкнулись со снижением спроса, перебоями в поставках и вынужденной необходимостью переводить сотрудников на удаленный режим работы.

Впрочем, некоторые предприятия вопреки коронакризису, а во многом даже благодаря эпидемии и карантинным мерам, сумели увеличить свою выручку.

Forbes перечислил производителей продуктов питания и алкоголя, лекарств, оружия, драгоценных металлов и другие предприятия, сумевшие увеличить выручку в этот непростой период. Ростом хотя бы на десятую долю процента в годовом выражении смогли похвастаться 200 российских компаний из 563, чьи финансовые результаты за первое полугодие 2020 года по российским стандартам отчетности были представлены в системе СПАРК на 25 сентября 2020 года.

В число производителей продуктов питания, которые увеличили выручку, попал Добринский сахарный завод. Это объяснили тем, что в преддверии введения карантинных ограничений в России ритейлеры фиксировали ажиотажный спрос на некоторые продукты питания, в частности — на макароны, консервы и сахар.

Производители продуктов питания: