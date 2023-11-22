Руководитель Дубовской школы Людмила Михайловна Пригородова стала лауреатом областного конкурса среди директоров нашего региона.

Всего второй раз конкурс «Директор года» проводился нынешней осенью в Липецкой области. Главное условие — стаж в качестве руководителя должен быть не менее 3-х лет.

27 августа Л.М. Пригородова как раз отметила это трёхлетие. И отдел образования направил её защищать честь Добринского района в Липецке, что она и сделала очень достойно.

— Первый тур был заочным, — рассказывает Людмила Михайловна, — надо было послать в оргкомитет заявку, в которую входил видеоролик «Моя визитная карточка» и управленческий проект, показывающий наработки по патриотическому воспитанию школьников. Я отправила всё и забыла об этом, честно говоря, поскольку жизнь в школе бурлит и каждый день не похож на предыдущий.

Перед прошедшим праздником народного единства директору Дубовской школы позвонили из областного центра и сказали, что она прошла в следующий очный тур. Из всех прежних соперников их осталось всего семеро «юных» директоров. На этом этапе требовалось креативно представить свою директорскую формулу успеха. Очный этап состоялся в Институте развития образования.

— Я не рассчитывала ни на какие победные места, поскольку все мои аппоненты — руководители городских школ с численностью более тысячи человек: двое из Липецка и ещё из Данкова, Ельца, Грязей, Усмани. В нашей же школе 137 ребятишек, причём это вместе с филиалом в Хворостянке и плюс к ним 31 ребёнок-дошкольник.

Формулу успеха Л.М. Пригородова на самом деле показала творчески: написала о своей работе огромное стихотворение и прикрепила к нему для подтверждения видеосюжет (презентацию).

Людмила Михайловна признаётся, что, готовясь к этому конкурсу, долго размышляла, из каких же элементов состоит её формула успеха. Она убеждена: директор школы должен обладать определенными личностными качествами, которые обеспечивают успешность управленческой деятельности.

— Для себя я выделяю толерантность, тактичность, воспитанность, внутреннюю гармонию, оптимизм и упорство. Одной из обязательных личностных черт руководителя является уверенность в себе. Руководитель все знает, умеет, может! А если не знает, то узнает, найдет выход, сможет. Такой директор обязательно станет авторитетом для своих подчиненных.

Быть директором, а что это значит?

Значит, жизнь уже будет иначе.

Ты руководишь командой, стоишь у руля.

Твои подопечные — дети и учителя.

А сколько забот, тревог и волнения

И как же найти пути их решения?!

Ведь каждый час расписан по минутам.

Работа и отдых — по разным маршрутам.

Тут формулу успеха надо изобрести,

Чтобы в работе могло всегда нам везти.

Для формулы этой нужна лишь капля терпенья,

Уверенность, чуткость и правильный вектор движенья!

А выбрав намеченный путь,

Идти без оглядки… и чтоб никуда не свернуть,

Убрав пред собой, как всегда, неполадки,

Ты улыбнуться себе не забудь.

Ведь директор без настроения

Не годится для построения…

10 ноября директор Дубовской школы с группой поддержки выехала в Липецк на конкурс. Там руководители ещё участвовали в блиц-опросе по педагогическим ситуациям и по знанию нормативных документов. Этот последний тур шёл в прямом эфире.

Жюри высоко оценило работу и ответы нашей землячки. Результат — Людмила Михайловна Пригородова стала лауреатом областного конкурса «Директор года». Поздравляем!