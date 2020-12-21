Научно-практический онлайн-форум «Бережливое производство как инструмент развития кооперационных связей в предпринимательстве», транслировавшийся из студии областной телерадиокомпании «Липецкое время», состоялся в областном центре. Форум прошел в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Организаторами форума, проведенного при поддержке администрации региона, выступили областной центр «Мой бизнес» и Союз «Липецкая торгово-промышленная палата». Открывая онлайн-встречу, директор центра «Мой бизнес», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов отметил важность внедрения системы бережливого производства на малых и средних предприятиях. А заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов, приветствуя участников форума, сказал, что задача повышения производительности труда – одна из ключевых в ходе внедрения бережливых технологий. «У нас на территории региона уже 50 участников национального проекта «Повышение производительности труда» работают над этой проблемой. В текущем году свыше 400 человек пройдут обучение. Задача проекта достаточно амбициозная – повысить выручку не менее чем на 5% в год и на 20% – к 2024 году. Для этого нужно внедрять новые процессы, технологии и повышать их эффективность», – подчеркнул Дмитрий Аверов.

Участниками форума стали главы и специалисты районных администраций, руководители предприятий Липецкой области, ученые. В ходе работы с докладами выступили представители вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Липецка. Успешным опытом реализации программ бережливого производства поделились компания «Дж.Т.И. Елец», ФБУ ЦСМ, АНО «Региональный центр компетенции в сфере производительности труда», «Индезит Интернэшнл», ГК «Перманент».

«Бережливое производство – это ответ на запросы времени, соответствие ускоряющемуся темпу жизни, считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Многие операции нужно делать быстрее, дешевле, качественнее. Мы будем перестраивать процессы, которые не несут улучшений для нашего населения, и обмениваться лучшими практиками».