Форум для молодых госслужащих продолжается в Липецкой области

В Липецкой области продолжается региональный форум «Вектор развития» для молодых госслужащих, а также их наставников, который стартовал накануне. Участники образовательного интенсива работают в командах, участвуют в различных адаптационных мероприятиях, направленных на профессиональное овладение ценностями корпоративной культуры и развитие мотивации для эффективного решения государственных задач.

Под руководством ведущих региональных экспертов, бизнес-тренеров и наставников молодые госслужащие Липецкой области повышают деловые и коммуникативные навыки, сообщили в управлении государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области. Эксперты и тренеры не только проводят мастер-классы для начинающих госслужащих, но и дают рекомендации и практические советы. Так, в ходе тренинга «Обучение наставников» отрабатывались навыки обучения и развития подчиненных непосредственно на рабочих местах, совершенствовались умения выстраивать с подчиненными продуктивные рабочие отношения. Участники тренировались управлять временем, узнали о приоритетах в работе в режиме многозадачности, о балансе жизненных приоритетов, перезагрузке и методах переключения информационных потоков. Форум для молодых госслужащих – это не только площадка для личностного и профессионального развития, но и хорошая возможность раскрыть себя, расширить кругозор, перенять опыт и приобрести множество новых знакомств. «Для успешной реализации задач по качественному развитию региона нам необходимы целеустремленные и креативные управленцы», – неоднократно подчеркивал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Сегодня для участников состоялась обширная краеведческая программа. Они узнали много интересного об историческом и культурном наследии Липецкой области, познакомились с достопримечательностями региона. Так, в селе Конь-Колодезь Хлевенского района участники посетили усадьбу известного адмирала-флотоводца Наума Сенявина. Он отличился во время сражений Северной войны в 1700-1721 годах, стал вице-адмиралом флота и был награжден Петром Первым за заслуги перед Отечеством. Усадебный комплекс формировался во второй половине XVIII – начале XIX веков.

Кроме того, делегаты форума приняли участие в торжественном открытии монумента «75 лет Победы» и Памятного камня военному хирургу К.М. Болдину, а также в шествии «Бессмертного полка» и возложении венков и цветов к памятнику и братской могиле. Участие в спартакиаде стало завершающим сегодняшним событием для молодых государственных служащих области и их наставников.