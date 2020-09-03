Форум для молодых госслужащих стартовал в Липецкой области

Региональный образовательный форум для молодых госслужащих «Вектор развития», который проводится третий год подряд, стартовал сегодня в администрации Липецкой области. В нем участвуют наиболее перспективные и талантливые управленцы, предварительно прошедшие систему психологического и интеллектуального отбора.

Как сообщили в управлении государственной службы и кадровой работы администрации области, цель форума – проведение адаптационных мероприятий, направленных на профессиональное овладение ценностями корпоративной культуры, успешное включение в служебную деятельность в составе коллектива, развитие мотивации для эффективного исполнения государственных задач молодыми госслужащими.

Обращаясь к участникам «Вектора», начальник управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области Елена Гончарова передала слова приветствия главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, который считает привлечение молодых кадров на госслужбу первоочередной задачей. «Мы вместе должны создавать новый, позитивный образ молодого государственного служащего, идеи которого могут найти отражение в повседневной жизни и будут помогать обществу. Наш форум, как раз и является той площадкой, где есть возможность воплотить новые идеи, свежие подходы. Общайтесь друг с другом, обменивайтесь контактами и не пренебрегайте наставничеством – это обязательно пригодится вам в будущем», – подчеркнула Елена Гончарова.

В связи с тем, что 2020-й объявлен в России Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы, было решено приурочить форум к этой знаменательной дате. Образовательный интенсив рассчитан на пять дней. В первый день форума государственные служащие приняли участие в деловых играх и тренингах на командообразование, узнали об эффективных инструментах наставничества.

Затем участников ждет насыщенная программа, включающая в себя тренинги, мастер-классы и дискуссионные клубы, которые пройдут под руководством ведущих региональных экспертов, преподавателей и наставников. Кроме того, в программу форума включено открытие памятника «75 лет Победы» в Хлевенском районе, предусмотрена экскурсия в город воинской славы Елец.

Министерство труда и социальной защиты РФ признало форум «Вектор развития» победителем Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики в системе государственного и муниципального управления» и рекомендовало его для внедрения в других регионах. Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал: «Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры – это залог победы».