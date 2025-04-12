Форум для учителей

Школа №2 п. Добринка давно плодотворно развивает сетевое сотрудничество со школой №368 г. Санкт-Петербурга. В рамках этого общения наших учителей пригласили в северную столицу на XV Петербургский международный образовательный форум. Делегация в составе директора Надежды Сергеевны Каширской, завуча по учебно-воспитательной работе Татьяны Николаевны Какоткиной и учителя математики Наталии Владимировны Годовиковой приняла в нём участие.

— Форум представлял из себя методический интенсив под названием «Школьная экосистема учителя: от профессиональных сообществ к сетевым концепциям», — рассказывает Н.С. Каширская. — Он объединил сетевых партнёров из многих школ Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Беларуси и всей России.

Мероприятие состояло из двух этапов. Первая часть под названием «Стартовая панель» была о том, как устроена школьная жизнь. Учителя могли рассказать о своём опыте. Добринским педагогам также была предоставлена возможность выступить перед собравшимися. Надежда Сергеевна поделилась наработками своих коллег из школы №2, рассказала о Добринском районе Липецкой области и поблагодарила организаторов форума.

Вторая часть — «Методический интенсив» — была о новых технологиях в обучении. Педагоги рассказали о своих методах работы. Это был полезный день для всех учителей.

— Мы получили огромное профессиональное удовлетворение и мощный стимул к дальнейшей деятельности, — продолжает Н.С. Каширская. — Насыщенная программа форума подарила нам множество интересных идей, стратегий и моделей.

И самый главный вывод после проведённого общения с коллегами добринцы для себя сделали такой: хотя школа №2 расположена в небольшом районном посёлке, результаты сравнительного анализа показали, что уровень подготовки наших преподавателей остаётся на высоте.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что качество образования в наших школах постоянно улучшается, создаются современные условия для учёбы, в том числе и в сельских школах. В регионе неуклонно растёт количество стобалльников. Это результат большой работы, проводимой регионом, и заслуга наших прекрасных детей и замечательных педагогов.