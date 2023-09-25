VIII Форум для детей и лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Доступный Фест» прошел в Анапе с 15 по 20 сентября. Его девизом стали слова «Самореализация. Взаимодействие. Трудоустройство». Организовала форум региональная общественная организация инвалидов «Школа Мастеров». Его участниками стали более 130 липчан – воспитанники Центра социальной адаптации детей с инвалидностью и ОВЗ «Школа Мастеров», Тренировочной квартиры, Центра декоративно-прикладных ремёсел для лиц с инвалидностью «МарьинГрад» и Центра сопровождаемого проживания инвалидов. Для многих это была первая поездка на море.

Каждый день начинался с весёлой зарядки на берегу Чёрного моря, потом в течение дня участники делились творчеством, раскрывали свои новые таланты, посещали мастер-классы. В один из дней участники Форума посетили океанариум. На закрытии «Доступного Феста» каждый из них получил сертификат об участии и ценные подарки.

Помощь в проведении Форума «Доступный Фест» оказали Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, благотворительный фонд «Страна для детей» и ряд спонсоров. VIII Форум для детей и лиц с инвалидностью и ОВЗ «Доступный Фест» состоялся в рамках реализации одноимённого проекта, поддержанного управлением молодёжной политики Липецкой области. «Граждане с инвалидностью должны иметь возможности для самореализации – в творчестве, труде. Создать для них особые условия – задача государства. Замечательно, что большую помощь в этом деле в Липецкой области оказывают общественные объединения. Это яркий пример взаимодействия гражданского общества и органов власти для достижения общих целей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.