Форумом «Финансы. Карьера. Молодёжь» завершилась неделя финансовой грамотности в Липецке. Он объединил более 200 студентов колледжей и вузов региона, волонтеров Совета Лидеров Липецкой области, а также школьников – участников «Движения Первых». Организатор мероприятия — Региональный центр финансовой грамотности, действующий при Институте развития образования Липецкой области. Площадкой проведения форума стал Центр молодёжной карьеры, где прошла ярмарка вакансий. Также были организованы лекции, консультации и мастер-классы – как в онлайн, так и в оффлайн форматах.

С теми, чья учеба близится к завершению, а впереди большие планы на карьерный рост или предпринимательство, эксперты обсудили такие темы как регистрация бизнеса и борьба с киберугрозами. В числе спикеров выступили ведущие компании из банковской, энергетической, экономической и сельскохозяйственной сфер, а также представители госорганов и налоговой инспекции. А еще участники прошли профессиональное тестирование и попробовали свои силы в виртуальном собеседовании-квизе «Собеседка».

В ходе мастер-классов и сессий в формате «вопрос-ответ» студенты узнали о текущих тенденциях в экономике и на рынке труда, а также получили ценные советы от представителей компаний. Для работодателей мероприятие стало платформой для знакомства с талантливыми молодыми специалистами и понимания их интересов и ожиданий.

«Молодые липчане продемонстрировали стремление к обучению и в особенности – формированию культуры ответственного и грамотного отношения к финансовым вопросам. А работодатели смогли сформировать понимание того, какие ожидания есть у молодежи по поводу предстоящего трудоустройства и чем их можно заинтересовать, чтобы они выбрали именно их компанию», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.