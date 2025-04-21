Форум «Финансы. Карьера. Молодёжь» объединил студентов Липецкой области

Форум «Финансы. Карьера. Молодёжь» прошёл в Липецке в рамках весенней недели финансовой грамотности. Он проходил в Липецком государственном техническом университете и собрал больше 700 студентов колледжей и вузов региона и волонтеров. Для них провели лекции, консультации, мастер-классы, ярмарку вакансий. Участники обсуждали актуальные темы, такие как инвестиции, студенческие стартапы, цифровая трансформация бизнеса, развитие молодежного предпринимательства и регистрация бизнеса.

«На мероприятии собрались те, кто стремится к финансовой независимости и успешной карьере. Обменялись мнениями, как успешно реализовать свои идеи и добиться успеха в современном экономическом пространстве, выслушали рекомендации специалистов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Организатором форума выступил Региональный центр финансовой грамотности, действующий при Институте развития образования Липецкой области. В мероприятии приняли участие представители министерства цифрового развития и искусственного интеллекта и министерства экономического развития Липецкой области, Отделения Банка России в Липецке, МБУ «Технопарк-Липецк», Банка ВТБ, Сбербанка и управления федеральной налоговой службы Липецкой области.