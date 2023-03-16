Проходящий в рамках Года педагога и наставника Форум классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования ЦФО – уникальная площадка, собравшая в Липецкой области около 1000 участников. Учителя обсуждают актуальные вопросы образования, обмениваются опытом, получают экспертное мнение, повышают профессиональный уровень.

Участников приветствовали вице-губернатор региона Анатолий Якутин и исполняющая обязанности начальника областного управления образования и науки Инесса Шуйкова.

«В Липецкой области работают около 6000 классных руководителей. Учителя получили прекрасную возможность узнать о новшествах в образовании, поделиться идеями, пообщаться с коллегами из регионов и получить ценный опыт», – отметил Анатолий Якутин.

Как сообщили в управлении образования и науки региона, в форуме участвуют 15 спикеров из Академии Минпросвещения России, классные руководители из Липецкой области, а также гости из Воронежской, Тульской, Орловской, Брянской областей и Москвы. На четырех площадках в Липецке, городе Грязи, Усмани и Ельце представлены лучшие практики классного руководства (кураторства). Среди них приоритетные направления развития системы российского образования, «Разговоры о важном», марафон лучших практик классного руководства, технологии работы классного руководителя, наставничество, деятельность Ассоциации молодых педагогов Липецкой области.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Педагоги представят классные часы, воспитательные мероприятия, мастер-классы, взаимодействие с родителями, расскажут о деятельность педагогических мастерских Липецкой области. Также планируется демонстрация инклюзивных практик: перемены, мастер-классы, включение «особенного ребенка» в образовательный процесс. В рамках выездной сессии запланированы разговор с руководителями школ и организациями СПО о приоритетных направлениях развития системы российского образования, презентации муниципального опыта методического сопровождение классных руководителей, образовательный интенсив, который проведут представители Института изучения детства, семьи и воспитания, лекция Российского общества «Знание». Авторы самых интересных практик смогут поделиться своим опытом в октябре этого года с участниками III Форума классных руководителей в Москве, выступив в роли спикеров.