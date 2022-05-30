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Модный перфоманс устроил 27 мая центр «Мой бизнес» (АНО «ЦПЭ Липецкой области», ул. Кузнечная, д.8) при поддержке Липецкой торгово-промышленной палаты и администрации Липецкой области в ТЦ Ривьера. Мероприятие приурочено ко Дню работников текстильной и легкой промышленности.

Заместитель главы региона Сергей Курбатов поприветствовал гостей и поздравил победителей ХVII областного конкурса «Лучший по профессии» среди рабочих предприятий легкой промышленности Липецкой области. Победители конкурса были определены в четырех номинациях: «Швея в возрасте до 35 лет», «Швея в возрасте после 35 лет», «Портной», «Слесарь-наладчик швейного оборудования». Лауреаты были награждены дипломами и денежными премиями: за первое место – 100 тыс. рублей, за второе – 70 тыс. рублей, за третье – 50 тыс. рублей.

Затем 25 липецких дизайнеров представили свои изделия на выставке в холле комплекса, а 16 из них – показали капсульные коллекции на подиуме. Среди них:

NATGO. Одежда для женщин, преимущественно изо льна и хлопка.

Перо сойки. Детская одежда с орнаментами на тему русских сказок. Бренд направлен на развитие и знакомство детей с культурой и традициями народов России.

Loveratextile. Бренд одежды, сочетающий природные материалы с современным кроем.

KelliQvin. Одежда в стиле унисекс с возможностью нанесения принтов на вкус покупателя.

Швейная Фабрика Екатерина с брендами Fabrika Ekaterina и Podushе. Женская одежда, несущая традиции качества фабричных мастеров советского периода. Широко представлена на российских маркетплейсах.

Emilia Lace. Ателье по пошиву нижнего белья, домашней одежды, корсетов и купальников, а также свадебных образов на «утро невесты» и фотосессий.

Кружевной край из Ельца. Производство изделий народных художественных промыслов – елецкого кружева на коклюшках. В ассортименте — изделия из ручного и машинного кружева: воротники, манжеты, жакеты, жилеты, панно, скатерти, столовое и постельное белье с ручным и машинным кружевом, детская одежда, крестильные сорочки, одежда и аксессуары из машинного кружева.

ULTRAVIOLET. Пошив мужского и женского костюма премиум класса.

Студия Вышивки ATaRi elegance. Одежда и аксессуары с вышивкой в стиле спорт-шик для мужчин и женщин. Столовый и кухонный текстиль с элементами вышивки.

Швейная мастерская «Гармоника». Пошив одежды с использованием натуральных тканей премиум-качества и проведение мастер-классов по обучению пошива различных видов одежды.

YKA. Трендовая женская одежда по демократичным ценам, доступным всем девушкам, любящим стильную одежду.

Текстильная компания «Русский стиль». Отшивают изделия по индивидуальным заказам, в том числе пошив мужских костюмов и пальто класса ЛЮКС. Занимаются дизайном штор, покрывал, постельного белья.

«Nuovo Capitolo». Производство одежды для высоких людей, от 180 и выше.

НаследникЪ Выжанова. Семейная группа компаний, которая работает с товарами для будущих мам и детей более 20 лет, создает авторские изделия для выписки, крестин и школьных будней.

Mira Vladi. Детская трикотажная одежда.

Choupette. Трендсеттер модной детской одежды 0-12 лет: от школьной формы и торжественных нарядов до уютных пижам и удобной обуви.

Бренд сумок SHELK

IT.MOM. Российских бренд одежды для беременных

Дом Ткани

Мастерская постельного белья Sonnellino

Elena Fedotova производство женского нижнего белья – продажа на маркетплейсах

Гости мероприятия могли познакомиться с дизайнерами, примерить и купить понравившиеся модели одежды и аксессуаров. Подобный показ мод проходил в Липецке в рамках импортозамещения впервые.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — администрация Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.