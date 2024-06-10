Более 200 представителей МСП посетили Форум малого и среднего предпринимательства в Елецком районе. Он проводится ежегодно с 2016 года и собирает представителей бизнеса, органов власти, руководителей Фондов, оказывающих меры поддержки предпринимателям, и банковской сферы.

Участникам Форума презентовали успешные практики реализации проектов из сферы туризма, строительства, сельского хозяйства в Елецком районе. Михаил Бекренев рассказал о производстве бетона методом гидропрессования, Рафаэль Халилов о том, как хобби переросло в личное подсобное хозяйство, а Никита Карасев презентовал проект выращивании клубники с помощью гранта «Агростартап». Павел Семёнов поделился опытом проведения фестиваля военно-исторической реконструкции «Русборг», а Александр Голотвин рассказал о реализации части проекта «Археологический парк Аргамач» в рамках гранта «Туризм». Свои бизнес-инициативы представили и молодые предприниматели. Кроме того, в Форуме приняли участие образовательные организации, воспитывающие потенциальные кадры для предприятий муниципального района и Липецкой области в целом.

На форуме также обсудили динамику роста МСП Елецкого района. Значительный рост произошел за последний год: здесь открыли предпринимательскую деятельность 164 субъекта и более 600 граждан зарегистрировались в качестве самозанятых. Это позволило обеспечить работой 467 жителей. Малый бизнес охватывает все отрасли экономики: сельское хозяйство, торговлю и общественное питание, строительство, оказание услуг населению. Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику района с каждым годом все весомее: более 53% составляет доля предпринимательства в обороте розничной торговли, 78% – в обороте общественного питания, 94% – в сфере бытовых услуг МСП. Также малыми формами хозяйствования обрабатывается 24% пашни, ими произведено сельскохозяйственной продукции на сумму более 1 млрд рублей.

«Правительство вместе с деловыми объединениями предпринимает масштабные усилия для того, чтобы усовершенствовать бизнес-климат, создает условия для реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и роста благосостояния населения», – не раз подчеркивал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.