Форум «Область будущего» пройдёт онлайн

Главное молодёжное событие Липецкой области впервые состоится в новом формате. В связи с пандемией коронавируса региональный образовательный форум «Область будущего» в этом году пройдёт онлайн.

Участниками могут стать жители Липецкой области в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация продлится до 25 октября 2020 года в АИС «Молодёжь России». Форум пройдёт на площадке ZOOM с 29 октября по 1 ноября, а также в официальном сообществе «Молодёжь Липецкой области» в социальной сети «ВКонтакте».

В программе традиционно несколько направлений работы:

Школьное самоуправление (РДШ, Юнармия, школьные советы, детские объединения);

Студенческий актив (студсоветы, профкомы, АССК, НЛСК);

Молодёжные общественные организации и движения (РСО, РСМ, Волонтёры Победы, Волонтёры-медики и другие);

Молодые политики (молодёжные парламенты, молодёжные крылья политических партий, молодые управленцы);

Организаторы работы с молодёжью (кураторы в ВУЗах, ССУЗах, сотрудники бюджетных учреждений и органов власти, реализующих ГМП, молодёжные советы организаций всех форм собственности);

Творческая молодёжь (музыканты, танцоры, юмористы, певцы, поэты и прозаики, участники Студенческой весны, дизайнеры, видеографы, фотографы, блогеры).

Региональный образовательный форум «Область будущего» реализуется в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Социальная активность», направленного на решение задач Указа Президента Российской Федерации.

«Молодёжь Липецкой области – целеустремленная и талантливая. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, общественной деятельности, активно участвуют в социально-экономической и политической жизни. Убеждён, что молодое поколение сумеет в полной мере проявить свои умения и таланты, направив их на благо общества, внести достойный вклад в развитие региона и всей России», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.